Teaser: Introductie Motorola Razr 60-serie Op 24 April

Motorola heeft een teaser gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat het bedrijf op 24 april de Razr 60-serie zal introduceren. Naar verwachting toont de fabrikant twee verschillende modellen. Het gaat om de reguliere Motorola Razr 60 en de Razr 60 Ultra.

In de onderstaande teaser zien we dat de nieuwe vouwbare smartphones op 24 april geïntroduceerd worden. Renders en specificaties van de Razr 60-serie doken eerder al op in het geruchtencircuit. De reguliere Razr 60 verschijnt volgens de geruchten in ieder geval op de markt in de kleuren blauw en lichtgroen. Motorola brengt de Razr 60 Ultra uit in de kleuren roze, groen, goud en rood.

Gelekte renders tonen dat het cover-scherm van de smartphone opnieuw om de dubbele camera-module doorloopt. De Motorola Razr 60 Ultra beschikt waarschijnlijk over een 6,96-inch hoofdscherm, een 4-inch cover-scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, een 4500 mAh accu en twee 50MP camera’s. Beide schermen hebben een 165Hz verversingssnelheid.

via [droidapp]