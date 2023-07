Honor Deelt Teaser Voor Opvouwbare Smartphone Magic V2

Vlak voor de officiële introductie heeft Honor een teaser gedeeld van de Magic V2. De Magic V2 is een opvouwbare smartphone en de opvolger van de Magic Vs. De teaser lijkt de evolutie van de smartphone te tonen.

De bovenste teaser lijkt drie smartphones te tonen. Zo zien we een vrij simpele feature-phone, een wat oudere iPhone en waarschijnlijk de nog onaangekondigde Magic V2. Op de teaser staat de tekst “Van vooruitgang naar evolutie“. Verdere details over de opvouwbare smartphone geeft de teaser niet weg, maar Honor CEO George Zhao beloofde onlangs een “revolutie in de opvouwbare ervaring” te leveren.

Volgens de geruchten beschikt de Honor Magic V2 over een verbeterde 120Hz LTPO AMOLED-scherm, maximaal 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 50W draadloos opladen. Honor zou twee verschillende modellen op de markt willen brengen. Een met een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een duurdere uitvoering met een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De officiële introductie van de Honor Magic V2 zal op woensdag 12 juli plaatsvinden.

