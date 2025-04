“Introductie Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 Begin Juli”

Samsung zal deze zomer weer een paar nieuwe vouwbare smartphones introduceren en volgens een Koreaanse bron zal de introductie begin juli plaatsvinden. Verschillende specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 zijn inmiddels al voorbijgekomen in het geruchtencircuit.

Volgens de Koreaanse krant The JoongAng zal Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7 begin juli officieel introduceren tijdens een presentatie in New York. Samsung introduceerde eerder in New York ook al de Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4, dus heel gek is het niet.

Volgens de geruchten krijgt het cover-scherm van de Galaxy Z Flip 7 een upgrade, waarbij het scherm nu om de camera’s heen loopt. Dit design kennen we van de Motorola Razr-smartphones. Het cover-scherm groeit van 3,4-inch naar 4-inch, terwijl het hoofdscherm groeit van 6,7-inch naar 6,8-inch. Ook de accu wordt groter en krijgt een capaciteit van 4300 mAh, in plaats van 4000 mAh. Verder moet de vouw in het scherm door het gebruik van een nieuwe technologie bijna niet meer zichtbaar zijn.

De grotere Samsung Galaxy Z Fold 7 krijgt zowel een breder cover-scherm als een groter hoofdscherm. Het vouwbare scherm groeit van 7,6-inch naar 8,2-inch. Daarnaast krijgt de hoofdcamera een resolutie van maar liefst 200MP.

