OnePlus Nord 3 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist een nieuwe smartphone geïntroduceerd. Het gaat om de OnePlus Nord 3, die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 449 euro. Je kunt de smartphone per direct bestellen.

De OnePlus Nord 3 is de opvolger van de Nord 2T en beschikt over een 6,74-inch scherm met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 9000-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (optische beeldstabilisatie), een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Het scherm heeft een ronde uitsparing voor een 16MP selfie-camera en aan de zijkant vinden we een vingerafdrukscanner en een alert slider. De behuizing heeft een IP54-certificatie gekregen. Hierdoor is een regenbui geen probleem, maar je kunt de smartphone niet volledig onder water dompelen.

De smartphone draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS 13.1-schil. gebruikers ontvangen drie grote Android-updates, tot en met Android 16. Beveiligingsupdates worden vier jaar lang uitgerold.

De OnePlus Nord 3 ligt vanaf 12 juli in de winkels voor 449 euro. Dat is 50 euro duurder dan zijn voorganger. Voor deze prijs ontvang je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor de uitvoering met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 549 euro. De OnePlus Nord 3 is verkrijgbaar in de kleur Misty Green met een glimmende afwerking en de kleur Tempest Gray met een matte afwerking. De smartphone is per direct te bestellen via de website van OnePlus. OnePlus geeft bij de 16GB+256GB uitvoering tijdelijk 50 euro korting en een Fujifilm INSTAX smartphone-printer cadeau.