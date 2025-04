“Samsung Galaxy Z Fold 7 Is Dunste Smartphone Tot Nu Toe”

Volgens de laatste geruchten wordt de Samsung Galaxy Z Fold 7 een stuk dunner dan de huidige Galaxy Z Fold 6. De smartphone moet zelfs de dunste vouwbare smartphone tot nu toe worden. Momenteel is de Oppo Find N5 de dunste vouwbare smartphone op de markt.

De eerste vouwbare smartphones die op de markt verschenen waren relatief dik, maar de afgelopen jaren zijn dergelijke smartphones steeds compacter geworden. Momenteel is de Oppo Find N5, met een dikte van 8,9mm, de dunste vouwbare smartphone op de markt. Volgens de bron The Galox is de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7 dichtgevouwen echter slechts 8,2mm dik. Daarmee is Samsung’s aankomende Z Fold-smartphone de dunste vouwbare smartphone tot nu toe.

Als deze informatie klopt zou dat zeer opvallend zijn. De huidige Galaxy Z Fold 6 is namelijk 12,1mm dik, wat zou betekenen dat de Z Fold 7 maar liefst een derde dunner wordt. We raden aan om dit bericht met een korrel zout te nemen, aangezien eerdere geruchten spreken over een dikte van 9,5mm.

Naar verwachting krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 7 zowel een groter hoofdscherm als een groter cover-scherm. Het hoofdscherm is waarschijnlijk 8,2-inch groot en het cover-scherm is 6,5-inch groot. Daarnaast is het vouw in het scherm veel minder zichtbaar en beschikt de smartphone over een 200MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De accu heeft een capaciteit van 4400 mAh en kan met slechts 25W snelladen.

via [androidplanet]