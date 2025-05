“Eerste Specificaties Van Sony Xperia 10 VII Uitgelekt”

Sony werkt aan de Sony Xperia 10 VII, waarvan de eerste specificaties nu zijn uitgelekt. De mid-range smartphone krijgt een aantal duidelijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger en verschijnt in oktober op de markt, aldus de geruchten.

Waarschijnlijk zal de introductie van de Xperia 1 VII deze maand al plaatsvinden, maar later dit jaar verschijnt ook de voordeligere Xperia 10 VII op de markt. Volgens de bron GizmoChina moeten we nog tot oktober wachten en plaatst Sony de smartphone wat hoger op de markt dan zijn voorganger.

Dezelfde bron heeft ook een aantal specificaties van de Sony Xperia 10 VII gedeeld. De smartphone krijgt vermoedelijk een 6,1-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is een welkome upgrade, want het scherm van de huidige Xperia 10 VI heeft een verversingssnelheid van slechts 60Hz. Sony kiest opnieuw voor een beeldverhouding van 21 bij 9.

Intern vinden we een Snapdragon 6 Gen 4-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Snapdragon 6 Gen 4 is drie generaties nieuwer dan de Snapdragon 6 Gen 1 in de Xperia 10 VI. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Als laatste vinden we aan de zijkant een fysieke shutter-knop voor het maken van foto’s. Hoeveel de Sony Xperia 10 VII gaat kosten is nog onduidelijk.

