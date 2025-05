Grixx Powerbank: Hoge Capaciteit Voor Een Laag Prijsje

Is de accu van jouw smartphone halverwege de dag leeg of reis je veel? Dan is een powerbank een welkome accessoire. Gelukkig hoeft een powerbank niet veel te kosten. Neem bijvoorbeeld de powerbank van Grixx, die al verkrijgbaar is vanaf 10,99 euro.

Grixx is een bedrijf met een groot assortiment aan accessoires voor smartphones, die voor een zeer laag prijsje over de toonbank gaan. Neem bijvoorbeeld de Grixx Powerbank 20000 mAh, een grote powerbank met een adviesprijs van slechts 23,99 euro. De powerbank kan jouw apparaten de hele dag van stroom voorzien en je kunt meerdere apparaten tegelijkertijd opladen. Met een capaciteit van 20000 mAh kun je een smartphone vier keer volledig opladen. Een grote tablet, zoals de Galaxy Tab S10 Ultra, kun je twee keer volledig opladen.

De Grixx Powerbank 20000 beschikt over drie USB-poorten. Het gaat om twee USB-A poorten en één USB-C poort, waarmee je bijvoorbeeld jouw smartphone, tablet en headset tegelijkertijd kunt opladen. De powerbank heeft ondersteuning voor 18W snelladen, wat minder snel is dan opladen via een power-adapter, maar snel genoeg is om jouw apparaat in een uur tijd een flinke boost te geven. Het volledig opladen van een lege smartphone met de Grixx Powerbank duurt ongeveer 100 tot 140 minuten.

De meeste powerbanks gebruiken vier led-lampjes voor het weergeven van het batterijpercentage. Deze LED’s staan voor 25%, 50%, 75% en 100% batterijcapaciteit. De Grixx Powerbank beschikt echter over een klein numeriek LCD-display. Dit display geeft het exacte percentage van de nog beschikbare accucapaciteit weer. Hierdoor weet je precies hoe vaak je jouw smartphone en andere apparaten nog kunt opladen.

De Grixx Powerbank 20000 meet 146 x 68.9 x 27.3 mm, wat te vergelijken is met twee smartphones boven op elkaar. Als je dit te groot vindt kun je echter ook kiezen voor een model met een kleinere capaciteit. De Grixx Powerbank is namelijk verkrijgbaar met vier verschillende capaciteiten. Afhankelijk van de gekozen capaciteit kun je jouw smartphone 1 tot 4 keer volledig opladen:

5000 mAh: 10,99 euro

10000 mAh: 13,99 euro

15000 mAh : 18,99 euro

20000 mAh: 23,99 euro

Zelfs als je voor het duurste 20000 mAh model kiest, die een gemiddelde smartphone vier keer volledig kan opladen, ben je slechts 23,99 euro kwijt. Een dergelijke adviesprijs is uitzonderlijk laag voor een powerbank van dit formaat. De Grixx Powerbank-series is dus ideaal voor mensen met een klein budget.

Je kunt de powerbanks bestellen op de officiële website van Grixx. Grixx belooft een snelle levering en twee jaar garantie. Ideaal dus voor wanneer je op korte termijn een powerbank nodig hebt.