“OnePlus 13s Komt Niet Naar Europa”

OnePlus heeft deze week laten weten dat de fabrikant de OnePlus 13s “binnenkort” buiten China zal lanceren. De OnePlus 13s is een internationale versie van de OnePlus 13T. Helaas brengt OnePlus de smartphone niet uit in Europa.

In een verklaring tegenover The Verge heeft een woordvoerder van OnePlus bekendgemaakt dat er geen plannen zijn voor een Europese lancering van de OnePlus 13s. De smartphone komt ook niet naar Noord Amerika. Wel weet OnePlus dat er in Europa veel interesse is in de smartphone, wat invloed kan hebben op toekomstige beslissingen.

Celina Shi, de chief marketing officer van OnePlus Europa, schreef in een e-mail: “Op dit moment hebben we geen plannen om de OnePlus 13s in Europa te lanceren. Dat gezegd hebbende, hebben we de interesse in het product van onze Europese gebruikers genoteerd, en we zullen dit meenemen in onze toekomstige beslissingen over productlanceringen.”

