“Accu OnePlus 15 Groter Dan 7000 mAh”

OnePlus is van plan om later dit jaar de OnePlus 15 op de markt te brengen. Volgens de laatste geruchten krijgt de nieuwe vlaggenschip-smartphone een accu met een capaciteit van boven de 7000 mAh.

Dankzij de nieuwe silicium-koolstof-technologie brengen fabrikanten zoals OnePlus steeds vaker smartphones op de markt met een hogere accucapaciteit dan we gewend zijn. Zo is een capaciteit van rond de 5000 mAh al een aantal jaren de norm, maar beschikt de OnePlus 13 over een 6000 mAh accu. De opvolger van de OnePlus 13 krijgt echter nog een veel hogere accucapaciteit, aldus Digital Chat Station. De OnePlus 15 krijgt volgens de bron namelijk een accu met een capaciteit van boven de 7000 mAh. De accu heeft ondersteuning voor 100W snelladen.

OnePlus zal de OnePlus 15 waarschijnlijk in oktober introduceren in thuisland China. In Europa moeten we nog tot begin volgend jaar wachten voordat de smartphone bij ons verkrijgbaar is. Naast de extra grote accu krijgt de OnePlus 15 vermoedelijk een 6,78-inch OLED-scherm en een Snapdragon 8 Elite 2-processor. OnePlus slaat de naam “OnePlus 14” over, omdat 14 in China een ongeluksgetal is.

via [androidplanet]