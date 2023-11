Qualcomm Introduceert Snapdragon 7 Gen 3-processor

Qualcomm heeft een nieuwe mid-range processor aangekondigd. De fabrikant plaatst de Snapdragon 7 Gen 3-chipset tussen de Snapdragon 7s Gen 2 en de Snapdragon 7+ Gen 2. Qualcomm heeft zich bij de nieuwe chipset onder andere gefocust op het verbeteren van de AI-prestaties.

De Snapdragon 7 Gen 3 is een 4nm chipset bestaande uit één 2,63GHz-core, drie 2,4GHz-cores en vier energiezuinige 1,8GHz-cores. In vergelijking met de Snapdragon 7 Gen 1 presteert de cpu 15 procent beter en de gpu 50 procent beter. De Snapdragon 7+ Gen 2-chipset die eerder dit jaar op de markt verscheen heeft een 50 procent betere cpu ten opzichte van de Snapdragon 7 Gen 1. De nieuwe Snapdragon 7 Gen 3 is dus minder krachtig dan de 7+ Gen 2.

De Snapdragon 7 Gen 3 heeft verder een vernieuwde X63 5G-modem met een maximale downloadsnelheid van 5Gb/s via 5G, ten opzichte van de eerdere 4,4Gb/s. Via Wi-Fi 6E kun je snelheden halen van 2,9Gb/s. Als laatste moet de chipset beter presteren op het gebied van AI-toepassingen. Volgens Qualcomm is de Hexagon neural processing unit 60 procent sneller per watt dan de 7 Gen 1. De Snapdragon 7 Gen 3 zal onder andere worden gebruikt in smartphones van Honor en Vivo.

via [tweakers]