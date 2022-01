Samsung Lekt Afbeelding Van Galaxy Tab S8 Ultra

Op de support-pagina over de digitale assistent Bixby is kort de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra verschenen. Hierbij kregen we een afbeelding te zien, die overeenkomt met eerder gelekte renders. De officiële introductie van de Galaxy Tab S8-serie zal volgens de berichten op 8 februari plaatsvinden.

De Galaxy Tab S8-serie bestaat volgens de geruchten uit drie modellen, namelijk de reguliere Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra. Deze laatste is nu “gelekt” via een van de supportpagina’s voor de digitale assistent Bixby. De pagina is inmiddels weer offline gehaald, waardoor het lijkt alsof het de pagina per ongeluk vroegtijdig is gepubliceerd. De kans is echter groot dat het gewoon een truc is om alvast wat aandacht te trekken voor de komst van de nieuwe vlaggenschip-tablet.

De afbeelding die te zien was op de support-pagina toont op de achtergrond de Galaxy Tab S8 Ultra. De afbeelding komt volledig overeen met eerdere gelekte beelden. Zo zien we onder andere de opvallende camera-notch.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra over een 14,8-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2960×1848 pixels, een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, tot 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte, een 11.200mAh accu en een dubbele selfie-camera met twee 12MP lenzen.

via [AW]