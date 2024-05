“Adviesprijs en Alle Specificaties Van Google Pixel 8a Uitgelekt”

De officiële introductie van de Google Pixel 8a zal over een week plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit is nu al de volledige specificatielijst uitgelekt. Dezelfde bron heeft ook de adviesprijs voor de Europese markt gedeeld.

Arsène Lupin heeft via Twitter de “Technical Specifications Guide” gedeeld, samen met een Franse promotie afbeelding waarop de Europese adviesprijs te zien is. Google zal de Pixel 8a voor 549 euro op de markt brengen. De Google Pixel 8a is straks verkrijgbaar in de kleuren Black, Porcelain, Blue, Azure, Green en Aloe.

De Google Pixel 8a beschikt waarschijnlijk over een 6,1-inch OLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Tensor G3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4492 mAh accu met ondersteuning voor draadloos opladen, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De smartphone meet 152,1 x 72,7 x 8,9 millimeter en weegt 188 gram.

