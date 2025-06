Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt Grote Update

Er staat een grote update klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S25-serie. De update is bijna 1,3GB groot en brengt volgens de changelog verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van apparaatfuncties met zich mee.

Gebruikers van de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra kunnen nu een nieuwe update downloaden. Het is niet helemaal duidelijk wat voor verbeteringen de update precies met zich meebrengt, maar aangezien de update meer dan 1,3GB groot is gaan we uit van flink wat wijzigingen onder de motorkap. Samsung zelf spreekt alleen over verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van apparaatfuncties en mogelijke stabiliteitsverbeteringen en bugfixes. Wat Samsung hier precies mee bedoeld is onduidelijk.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]