Zoveel Kost De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung komt dit jaar met verschillende nieuwe vouwbare smartphones, waaronder een voordeligere variant. Volgens de laatste geruchten kost de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ongeveer een derde minder dan de Galaxy Z Flip 6.

Samsung zal in juli waarschijnlijk de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7 introduceren. Geruchten spreken echter ook over de komst van de Galaxy Z Flip 7 FE. De Zuid-Koreaanse bron Sisa Journal heeft nu de vermoedelijke adviesprijs van dit model uitgelekt.

Volgens Sisa Journal verschijnt de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE in thuisland Zuid-Korea voor 1 miljoen won op de markt. De Galaxy Z Flip 6 verscheen voor 1,5 miljoen won op de markt, waardoor de Galaxy Z Flip 7 FE dus een derde minder kost. In Nederland verscheen de Galaxy Z Flip 6 voor 1199 euro op de markt en als we daar een derde vanaf trekken komen we uit op ongeveer 800 euro. Of de prijs van de Galaxy Z Flip 7 FE op exact dezelfde manier zal worden berekend in Europa, moeten we natuurlijk nog afwachten.

De Galaxy Z Flip 7 FE zou erg veel lijken op de Galaxy Z Flip 6, met dezelfde schermen, camera’s en accu. Wel maakt de Galaxy Z Flip 7 FE gebruik van de nieuwe Exynos 2500-processor.

via [androidplanet]