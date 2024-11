“Samsung Werkt Aan Voordeligere Galaxy Z Flip”

Samsung zou van plan zijn om volgend jaar niet alleen de reguliere Galaxy Z Flip 7 te introduceren, maar ook een goedkopere versie. Het gaat om de Galaxy Z Flip FE. Samsung bracht in het verleden al meerdere keren een Fan Edition (FE) van de Galaxy S-serie op de markt.

Samsung heeft onlangs een duurdere Special Edition van zijn Galaxy Z Fold uitgebracht, maar als we de laatste geruchten mogen geloven wil de Zuid-Koreaanse fabrikant volgend jaar juist een goedkopere vouwbare smartphone introduceren. Het zou gaan om een FE-editie van de Galaxy Z Fold 7, die moet gaan concurreren met de goedkopere vouwbare smartphones van Motorola en Nubia.

De Galaxy Z Flip-smartphones van Samsung zijn goede en populaire smartphones, maar hier staat wel een stevig prijskaartje tegenover. De introductie van een goedkopere uitvoering zou daarom erg welkom zijn. Specificaties of beelden van de Galaxy Z Flip 7 hebben we nog niet, maar we verwachten minder opslagruimte, een minder krachtige processor en misschien andere materialen voor de behuizing. Ook weten we nog niet of Samsung van plan is om ook een Fan Edition van de Galaxy Z Fold 7 uit te brengen. Zodra meer informatie uitlekt delen wij dat weer met jullie.

via [AW]