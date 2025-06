Nothing Phone (3) Krijgt Snapdragon 8s Gen 4-chipset En 7 Jaar Updates

Er zijn nieuwe details uitgelekt over de aankomende Nothing Phone (3). Volgens het laatste nieuws beschikt de high-end smartphone over een Snapdragon 8s Gen 4-processor en kunnen gebruikers rekenen op maar liefst zeven jaar software-ondersteuning.

Nothing zal zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone op 1 juli officieel introduceren, maar langzaam aan krijgen we al steeds meer te weten over de Nothing Phone (3). Zo heeft de fabrikant alvast bekendgemaakt dat de smartphone beschikt over een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4-processor. Deze chipset heeft volgens Nothing 88% snellere GPU, een 33 procent snellere CPU en een 125 procent verbetering in de NPU-snelheid ten opzichte van de Phone (2). Hierdoor plaats Nothing de Phone (3) echt in het high-end segment.

De fabrikant heeft aangegeven dat Nothing niet voor de Snapdragon 8 Gen 3-chipset heeft gekozen, omdat ze anders beperkt zijn tot een updatebeleid van slechts vier jaar. Met de 8s Gen 4-chipset belooft Nothing zeven jaar updates. Het gaat in dit geval om beveiligingsupdates. Er zullen vijf OS-updates worden uitgerold. De huidige Nothing Phone (2) krijgt vier jaar beveiligingsupdates en drie OS-updates, dus dat is een flinke vooruitgang.

