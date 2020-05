Xiaomi Redmi Note 9 Pro Officieel Aangekondigd

Eerder vandaag schreven wij dat Xiaomi de Mi Note 10 Lite heeft aangekondigd, maar de fabrikant heeft ook gelijk de Redmi Note 9 en Note 9 Pro geïntroduceerd. De smartphones hebben een groot scherm, een grote accu en een vierdubbele camera.

De Xiaomi Redmi Note 9-serie bestaat uit twee mid-range smartphones. Beide toestellen hebben een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 20:9 beeldverhouding, een Snapdragon 720G-processor, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5020 mAh accu met 30W snelladen.

De Redmi Note 9 Pro komt met 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte of 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De goedkopere Redmi Note 9 heeft 3GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte of 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De camera van de Redmi Note 9 Pro bestaat uit een 64MP hoofdlens, 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 32MP selfie-camera. De Redmi Note 9 heeft ook een vierdubbele camera, maar de hoofdlens heeft een 48MP resolutie. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro verschijnt op de markt in de kleuren Glacier White, Interstellar Grey en Tropicial Green, voor een adviesprijs vanaf 269 dollar. De Redmi Note 9 is verkrijgbaar vanaf 199 dollar. Het is nog onduidelijk wat voor adviesprijs de toestellen in Nederland meekrijgen.

