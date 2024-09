Vouwbare Xiaomi Mix Flip Komt Naar Nederland

Xiaomi heeft eerder dit jaar de vouwbare Xiaomi Mix Flip aangekondigd, om de concurrentie aan te gaan met smartphones als de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Motorola RAZR 50. Xiaomi heeft nu bekendgemaakt dat de smartphone ook naar Nederland en België komt.

De Xiaomi Mix Flip beschikt over een 6,68-inch vouwbaar LTPO AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 4-inch AMOLED-coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 4780 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 2x optische zoom.

Xiaomi introduceerde de Mix Flip in juli voor de Chinese markt, maar de smartphone komt nu dus ook naar de Benelux. Wel krijgt de smartphone hier een adviesprijs mee van maar liefst 1299 euro. Dit is 100 euro duurder dan de Galaxy Z Flip 6 en een stuk duurder dan de RAZR 50. Voor deze prijs krijg je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

via [droidapp]