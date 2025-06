OnePlus 13 Ontvangt Grote Juni-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 13. Het gaat om de juni-update, die zowel een nieuwe beveiligingspatch als enkele nieuwe functies met zich meebrengt.

De nieuwste update voor de OnePlus 13 is bijna 1GB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van juni 2025. Hierdoor is de beveiliging op de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. Naast een betere beveiliging brengt de update ook nog een aantal andere verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo kun je na de update je Windows-pc op afstand bedienen via je telefoon en heeft OnePlus de Game Camera geïntroduceerd, waarmee je live schermafbeeldingen en terugblikken van je speelmomenten kunt vastleggen.

Verder zijn er prestatieverneteringen doorgevoerd, zorgt de update voor een stabielere netwerkverbinding, zijn instellingen beter doorzoekbaar en is er een Luidsprekerreiniger-functie beschikbaar. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 13.

via [droidapp]