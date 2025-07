Gerucht: “Honor X70 Is 7,7mm Dun En Krijgt 8300mAh Accu”

Honor zou werken aan een nieuwe smartphone die een normale dikte heeft, maar beschikt over een opvallend hoge accucapaciteit. Het gaat om de Honor X70 die volgens de geruchten beschikt over een 8300mAh accu.

De informatie over de Honor X70 is afkomstig van tech-lekker Experience More, die een aantal foto’s van de smartphone heeft gedeeld. De Honor X70 is volgens de bron 7,7mm dun, maar beschikt over een zeer grote accu. Doorgaans beschikken smartphones met een dergelijke dikte over een accu met een capaciteit van 5000mAh tot 6000mAh, maar de Honor X70 krijgt volgens de bron een 8300mAh accu. De hogere capaciteit is mogelijk dankzij de nieuwe siliciumkoolstof batterijen, waarbij meer capaciteit kan worden opgeslagen in dezelfde oppervlakte als in reguliere Li-On batterijen.

Vooral Chinese fabrikanten zijn het afgelopen jaar overgestapt op siliciumkoolstof batterijen, waardoor er steeds meer smartphones beschikbaar zijn met een accucapaciteit van 6000mAh of zelfs 7000mAh. Fabrikanten als Apple, Samsung en Sony maken nog geen gebruik van siliciumkoolstof batterijen, waardoor de smartphones van deze bedrijven blijven steken op een accucapaciteit van zo’n 5000mAh.

via [tweakers]