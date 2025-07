Echte Foto’s Van Samsung Galaxy Z Flip 7 Opgedoken

Vlak voor de officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 7 krijgen we de vouwbare smartphone van alle kanten te zien in een hands-on video. We zien onder andere het grotere cover-scherm en een minder opvallende vouw in het hoofdscherm.

Nadat eerder al verschillende specificaties en renders opdoken in het geruchtencircuit, zien we de Galaxy Z Flip 7 nu voor het eerst in het wild. X-gebruiker Andrei Eclynoh heeft een hands-on video gedeeld, die inmiddels weer offline gehaald. De bron SamMobile heeft echter op tijd de onderstaande screenshots kunnen maken. De smartphone lijkt wat dunner dan zijn voorganger en het cover-scherm neemt de gehele oppervlakte in beslag. In de video zien we dat je op dit cover-scherm vier widgets naast elkaar kunt plaatsen.

Ook valt het op dat de vouw in het hoofdscherm vrijwel niet zichtbaar is. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van zijn voorgangers. Verder lijkt de Galaxy Z Flip 7 veel op de Z Flip 6, met opnieuw twee camera’s aan de achterzijde en een ronde uitsparing in het hoofdscherm voor de selfie-camera.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 7 zal op 9 juli plaatsvinden. Op deze dag zal de fabrikant ook de grotere Galaxy Z Fold 7 en een aantal nieuwe smartwatches introduceren.

