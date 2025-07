Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic en Nieuwe Galaxy Watch Ultra Aangekondigd

Samsung heeft deze week niet alleen drie nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd, maar ook een aantal nieuwe smartwatches. We maken kennis met de Galaxy Watch 8 en de Galaxy Watch 8 Classic. Daarnaast heeft Samsung een nieuwe versie van de Galaxy Watch Ultra uitgebracht, die twee keer zoveel opslagruimte met zich meebrengt.

Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 verschijnt in twee maten op de markt. Consumenten kunnen kiezen voor een 40mm en 44mm model. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Silver, voor een prijskaartje van 379 euro (40 mm) en 409 euro (44 mm). Het 40mm model heeft een 1,3-inch scherm en het 44mm model heeft een 1,5-inch scherm. Dit ronde scherm heeft een piekhelderheid van 3000cd/m². De behuizing heeft een rechthoekige vormgeving met erg afgeronde hoeken. Een dergelijk ontwerp kennen we van de Galaxy Watch Ultra.

Intern vinden we een Exynos W1000-chipset met 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De Galaxy Watch 8 draait op Google Wear OS 6 met Samsung’s One UI 8-schip. De nieuwe schil beschikt over een beter geïntegreerde Gemini en een uitgebreidere interface met een vernieuwde opbouw van tiles. Ook moet de smartwatch verbeterde slaap- en hardloopcoaching bieden en krijg je toegang tot nieuwe inzichten, zoals een ‘antioxidantenindex’ en ‘vasculaire belasting’.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic heeft een andere vormgeving en beschikt over een fysiek draaibare bezel, waarmee je door de interface kunt navigeren. De Classic-versie heeft een 47mm behuizing en beschikt aan de zijkant over drie fysieke knoppen. De interne specificaties zijn gelijk aan die van de reguliere Galaxy Watch 8, maar de Classic-versie heeft 64GB opslagruimte.

Als laatste heeft Samsung nog een nieuwe versie van de Galaxy Watch Ultra geïntroduceerd. Het gaat om een Titanium Blue-versie die beschikt over 64GB opslagruimte, in plaats van 32GB.