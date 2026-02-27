Samsung Galaxy S25 en Flip/Fold 7 Ontvangen Februari-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari uit naar meer smartphones. Zo staat de februari-update nu klaar voor de smartphones in de Galaxy S25-serie en voor de vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 (FE).

Deze week komt Samsung vaak in het nieuws. Zo introduceerde de Zuid-Koreaanse fabrikant eerder deze week de Galaxy S26-serie samen met de Galaxy Buds 4 (Pro) en rolt Samsung nu de nieuwste beveiligingsupdate uit naar verschillende smartphones van te bedrijf.

Uit meldingen van gebruikers kunnen we opmaken dat de februari-update nu beschikbaar is voor de Galaxy S25, S25+ en de S25 Ultra. Dezelfde update staat ook klaar voor de vouwbare Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE en Galaxy Z Fold 7. De update bestaat uit patches van Google en Samsung die kwetsbaarheden dichten in het Android-besturingssysteem en de One UI-software. Hierdoor is de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de februari-update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

via [droidapp]