“Samsung Galaxy S26 Ultra Krijgt Grote Camera-upgrade”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra een grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Het gaat om een verbetering van de camera.

Samsung zal de Galaxy S26-serie pas in januari introduceren, maar de eerste details van de vlaggenschip-serie zijn nu al opgedoken in het geruchtencircuit. Het nieuwste gerucht gaat over de camera van het Ultra-model.

Samsung zou voor de hoofdcamera kiezen voor de nieuwste 1-inch sensor van Sony. Het gaat om een 1/1.1-inch lens met een 200MP resolutie. De huidige Galaxy S25 Ultra heeft ook een 200MP hoofdcamera, maar deze maakt gebruik van een kleinere 1/1,3-inch sensor. De grotere sensor kan meer licht opvangen, waardoor je voornamelijk in donkere omgevingen betere foto’s maakt.

Meer details ontbreken nog, maar later in het jaar zullen onvermijdelijk steeds meer specificaties uitlekken.

via [droidapp]