Voordelige Oppo A5 In Nederland Uitgebracht Voor 159 Euro

Oppo heeft een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Oppo A5, die verkrijgbaar is in twee verschillende varianten: de Oppo A5m en de Oppo A5x. In dit artikel zetten wij de details van de smartphones voor jullie op een rijtje.

Nadat Oppo eerder al de Oppo A5 Pro 5G en de Oppo A5 5G introduceerde, heeft de fabrikant voor mensen met een kleiner budget nu de Oppo A5 uitgebracht. De Oppo A5 is een 4G-smartphone met een stevige behuizing (IP65) en een grote accu. De Oppo A5m beschikt over 8GB RAM en 256GB ROM en is verkrijgbaar in de kleur Dark Purple. De Oppo A5x bevat 4GB RAM en 128GB ROM en is verkrijgbaar in de kleur Black Blue.

De Oppo A5m heeft een 50MP hoofdcamera en een 2MP dieptecamera, terwijl de Oppo A5x is uitgerust met een 32MP hoofdcamera en een infraroodsensor om compatibele apparaten mee aan te sturen. Beide modellen beschikken over een grote 6000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De smartphones zijn 7,99mm dik, wegen 193 gram en maken gebruik van een Snapdragon 6s 4G Gen1 Mobile Platform.

De smartphones zijn per direct verkrijgbaar via de webwinkel van Oppo. De Oppo A5m (8GB+256GB) kost 179 euro en de Oppo A5x (4GB+128GB) kost 159 euro.