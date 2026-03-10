Alle Specificaties Van Samsung Galaxy A57 en A37 Uitgelekt

Waarschijnlijk hoeven we niet lang meer te wachten op de introductie van de Samsung Galaxy A57 en A37. In het geruchtencircuit zijn inmiddels vrijwel alle specificaties van de mid-range smartphones uitgelekt.

De specificaties van de Galaxy A57 en Galaxy A37 zijn gedeeld door de bron Android Headlines. Volgens de bron beschikt de Galaxy A57 over een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1680-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De behuizing van de Galaxy A57 meet 161,5 bij 76,9 bij 6,9 millimeter en de smartphone krijgt naar verwachting een vanafprijs mee van 539 euro.

De goedkopere Samsung Galaxy A37 krijgt ook een 6,7-inch OLED-scherm, maar heeft iets dikkere schermranden. Intern vinden we een wat minder krachtige Exynos 1480-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en dezelfde camera-setup als de Galaxy A57. De Galaxy A36 meet 162,9 bij 78,2 bij 7,4 millimeter en verschijnt waarschijnlijk op de markt voor 439 euro.

Wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden is nog onduidelijk.

