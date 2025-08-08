“Samsung Galaxy A17 Verschijnt In Deze Kleuren Op De Markt”

Nadat eerder al enkele renders uitlekten waarop de Samsung Galaxy A17 te zien is, weten we nu ook in welke kleuren de voordelige smartphone op de markt verschijnt. Nieuwe beelden tonen de smartphone in vier verschillende kleuren.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bron SamMobile. Op de beelden zien we de Galaxy A17 in de kleuren zwart, blauw, grijs en groen. De kleuren zijn iets minder opvallend dan de kleuren van de Galaxy A16. Ook valt op dat de camera’s aan de achterzijde niet meer los uit de behuizing steken. Inplaats daarvan beschikt de Galaxy A17 over een slanke pilvormige camera-module.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A17 over een 6,7-inch OLED-scherm, een Exynos 1380-processor, een 5000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens. We verwachten dat de Samsung Galaxy A17 voor minder dan 250 euro op de markt verschijnt. De Galaxy A16 kreeg namelijk een adviesprijs mee van 229 euro en is inmiddels al verkrijgbaar voor slechts 129 euro.

via [androidplanet]