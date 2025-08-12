Persfoto’s En Specificaties Van Samsung Galaxy S25 FE Uitgelekt

Naar verwachting zal Samsung aan het begin van de herfst de Galaxy S25 FE introduceren. Een bekende tech-lekker heeft nu echter al duidelijke persfoto’s en specificaties van de smartphone gedeeld. Wat weten we nu over de Samsung Galaxy S25 FE?

De beelden en specificaties van de Galaxy S25 FE zijn gedeeld door de betrouwbare bron WinFuture. De Duitse website schrijft dat de Galaxy S25 FE beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een Exynos 2400e-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4900 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

Samsung brengt de Galaxy S25 FE uit in de kleuren Jet Black en Icy Blue. Qua design zien we geen grote veranderingen ten opzichte van de Galaxy S24 FE. Naar verwachting krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 679 euro.

