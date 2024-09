Samsung Galaxy S24 FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist de Galaxy S24 FE officieel aangekondigd. De Fan Edition van de Galaxy S24 lijkt veel op zijn voorganger en is per direct in Nederland te bestellen voor een adviesprijs van 749 euro.

De Samsung Galaxy S24 FE beschikt over een groter scherm en een grotere accu dan zijn voorganger. Zo is de smartphone uitgerust met een 6,7-inch OLED-scherm en een 4700 mAh accu. Voor de processor maakt de Galaxy S24 FE gebruik van een Exynos 2400e-chipset. Dit is een iets aangepaste versie van de Exynos 2400, die in de andere Galaxy S24-smartphones te vinden is.

Achterop beschikt de Galaxy S24 FE over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 10MP selfie-camera. De smartphone is voorzien van Galaxy AI, maar niet alle AI-functies lijken direct uit de doos aanwezig te zijn. Wel kun je gebruikmaken van Circle to Search en verschillende fotobewerking-tools.

De Samsung Galaxy S24 FE is via verschillende webwinkels verkrijgbaar in de kleuren blauw, grafiet (zwart) en mint. De smartphone kost 749 euro en tijdelijk krijg je gratis een Galaxy Tab A9+ cadeau als je de smartphone koopt via Coolblue, MediaMarkt of Belsimpel.