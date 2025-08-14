Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt Augustus-update

Nadat de beveiligingspatch van augustus eerder al uitrolde naar de Samsung Galaxy S24-serie en de Galaxy A56, staat de nieuwste beveiligingsupdate nu ook klaar voor de smartphones in de Galaxy S25-serie.

De Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Edge en S25 Ultra ontvangen allemaal een nieuwe beveiligingsupdate. De update werkt de beveiligingspatch bij naar de patch van augustus 2025. Deze patch bestaat uit 29 verbeteringen voor Android OS en 18 verbeteringen voor Samsung’s eigen One UI-schil. De update brengt ook verbeteringen voor de Emergency SoS-app en de Document Scan-camerafunctie met zich mee. Daarnaast kan de update stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten.

De update met firmwareversie S93*BXXS5AYG2, of XXS2AYG6 (S25 Edge), rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]