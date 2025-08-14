Google Deelt Teaser Van Vouwbare Pixel 10 Pro Fold

Google heeft een officiële video gedeeld waarin het bedrijf de aankomende Pixel 10 Pro Fold teaset. In de teaser zien we de contouren van de vouwbare smartphone, maar ook duidelijk de camera-module en het scherm.

Google zal later deze maand de Pixel 10-serie introduceren, inclusief de vouwbare Pixel 10 Pro Fold. Dankzij de onderstaande teaser-video weten we nu echter al hoe de smartphone er uit komt te zien. De beelden bevestigen eerdere geruchten en tonen het binnenste scherm en de achterkant van de smartphone, inclusief het camera-eiland.

De Google Pixel 10 Pro Fold lijkt veel op de Pixel 9 Pro Fold, maar we verwachten wel verbeteringen in de bouwkwaliteit. Zo spreken sommige bronnen onder andere over een IP68-certificering, waardoor de Pixel 10 Pro Fold beter bestand is tegen stof. Ook verwachten we een verbeterde scharnier en mogelijk een scherm waarbij de vouw minder zichtbaar is.

De officiële introductie zal op 20 augustus plaatsvinden tijdens een Made by Google-evenement. Tijdens dit evenement verwachten we naast de Google Pixel 10 Pro Fold ook de reguliere Pixel 10, de Pixel 10 Pro, de Pixel 10 Pro XL, de Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a. De reguliere Pixel 10-smartphones verschijnen waarschijnlijk in augustus al op de markt, maar volgens de geruchten is de Pixel 10 Pro Fold pas vanaf oktober verkrijgbaar.

via [tweakers]