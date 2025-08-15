Gerucht: OnePlus 15 Krijgt Opvallend Groot Scherm

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de volgende vlaggenschip-smartphone van OnePlus. Volgens de geruchten brengt de OnePlus 15 verschillende veranderingen met zich mee, waaronder een zeer groot scherm.

De opvolger van de OnePlus 13 verschijnt waarschijnlijk begin volgend jaar in Europa op de markt. De opvolger heet niet OnePlus 14, maar OnePlus 15. De fabrikant slaat de OnePlus 14 over, omdat het cijfer “4” in thuisland China een ongeluksgetal is. Details over de OnePlus 15 duiken nu steeds vaker op.

Volgens eerdere geruchten werkt OnePlus voor de camera’s van de OnePlus 15 niet meer samen met camera-merk Hasselblad. Nieuwe geruchten geven ons nu ook details over de specificaties van de smartphone. Zo beweert een bron op Weibo dat het scherm van de OnePlus 15 maar liefst 7,0-inch groot is. De huidige OnePlus 13 heeft een 6,82-inch scherm, en dat is al erg groot. Het 7-inch scherm heeft volgens de bron een 1,5K resolutie van 2160 x 1440 pixels en geen afgeronde schermranden.

Ook zou OnePlus 15 niet beschikken over een ronde camera-module, maar over en vierkante module. Hierin vinden we drie 50MP lenzen, waaronder een periscooptelelens. De smartphone krijgt ondersteuning voor 100W snelladen en verschijnt in ieder geval op de markt in de kleur “SuperBlack“.

De OnePlus 15 zal hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar eerst in China op de markt verschijnen, waarna de fabrikant de smartphone begin volgend in de rest van de wereld uitbrengt. Aangezien de officiële introductie nog ver weg is raden we aan om de geruchten met een korrel zout te nemen.

