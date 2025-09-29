OnePlus Toont Design Van OnePlus 15

OnePlus heeft afbeeldingen gedeeld waarop de OnePlus 15 te zien is. De afbeeldingen tonen de voorkant en achterkant van de smartphone en geven ook de vermoedelijke introductiedatum weg. We verwachten een introductie op 27 oktober.

OnePlus heeft de onderstaande afbeeldingen gedeeld via de Chinese social media site Weibo. Op een van de afbeeldingen zien we de voorkant van de OnePlus 15, met op het scherm de datum 27 oktober. Dit is vermoedelijk de Chinese introductiedatum. In Europa moeten we waarschijnlijk nog wachten tot begin volgend jaar voordat de OnePlus 15 bij ons op de markt verschijnt.

De beelden van de achterzijde tonen een vierkante camera-module in de linkerbovenhoek, met daarin drie lenzen. In het midden vinden we het logo van OnePlus. We zien de OnePlus 15 in de kleur ‘Sand Dune‘, maar de smartphone zou ook in twee verschillende kleuren zwart op de markt verschijnen. Verder weten we dat de OnePlus 15 beschikt over de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en dat het scherm een hoge 165Hz verversingssnelheid heeft.