Voordelige Poco M7 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 169,90 Euro

De Poco M7, een nieuwe budget-smartphone van de Chinese fabrikant Poco, is nu in Nederland verkrijgbaar. De smartphone kost slechts 169,90 euro en beschikt over een accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh.

Zonder Nederlandse introductie is de Poco M7 nu al te bestellen via de officiële webwinkel van het bedrijf. De Poco M7 kost 169,90 euro, maar er is ook een uitvoering verkrijgbaar met meer RAM en ROM voor 189,90 euro. Het meest opvallende aan de Poco M7 is de 7000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Deze accu is volgens de fabrikant goed voor een accuduur van 2,32 dagen. Poco claimt ook dat je met een 1 procent accupercentage nog meer dan een uur kunt bellen. Daarnaast heeft de Poco M7 ondersteuning voor 18W omgekeerd laden, waardoor de Poco M7 als het ware functioneert als powerbank voor je andere apparaten.

Het scherm van de Poco M7 is 6,9-inch groot en heeft een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 850 nits. Intern vinden we een Snapdragon 685-processor zonder 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 50MP hoofdlens, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een NFC-chip. De Poco M7 is verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en blauw.

via [androidplanet]