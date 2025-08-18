Deze Xiaomi-smatphones Ontvangen Geen Updates Meer

Bij de lancering van een nieuwe smartphone belooft de fabrikant altijd een x-aantal jaren softwareondersteuning. Deze ondersteuningsperiode komt bij negen smartphones van Xiaomi nu ten einde, waardoor deze toestellen geen updates meer ontvangen.

Tegenwoordig kunnen gebruikers van nieuwe smartphones rekenen op zo’n vijf tot zeven jaar lang updates. Heb jij een aantal jaren geleden een smartphone gekocht, dan is de kans echter groot dat jouw smartphone minder lang updates ontvangt. Zo komt de softwareondersteuning voor negen Xiaomi-smartphones nu ten einde. Het gaat om de volgende modellen:

– Redmi A1

– Redmi A1 Plus

– Redmi 11 Prime

– Poco C50

– Poco M5

– Xiaomi 11 Lite 5G NE

– Xiaomi 11 Lite LE

– Xiaomi 11T

– Xiaomi 11T Pro

De meeste smartphones in deze lijst draaien al op een verouderde versie van Android, maar het afgelopen jaar rolde Xiaomi nog wel gewoon beveiligingsupdates en bugfixes uit. De ondersteuning voor dergelijke updates komt nu ook officieel ten einde.

Uiteraard blijven de smartphones gewoon werken en zijn de smartphones niet per direct verouderd. Er rollen echter geen nieuwe Android-functies meer uit en naar verloop van tijd zal de beveiliging steeds verder achterlopen. Daarom is het misschien verstandig om binnenkort over te stappen naar een nieuwere smartphone.

via [androidplanet]