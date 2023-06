Informatie Opgedoken Over Goedkope Budget-smartphone Nokia G42

Op het internet is informatie opgedoken over een nieuwe budget-smartphone van Nokia. Het gaat om de Nokia G42 die waarschijnlijk op de markt verschijnt voor een adviesprijs tussen de 150 en 200 euro.

HMD Global, de licentie houder van de merknaam Nokia, is van plan om binnenkort de Nokia G42 te introduceren. De Nokia G42 is een budget-smartphone die volgens de geruchten beschikt over een nog onbekende Snapdragon-processor van Qualcomm, 4GB werkgeheugen en 5G-ondersteuning. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

De Nokia G42 zal waarschijnlijk een van de goedkoopste 5G-smartphones op de markt worden. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Nokia G22 kost zo’n 150 euro. Als we afgaan op de specificaties verwachten we dat de Nokia G42 ook maximaal 200 euro gaat kosten. Volgens de bron komen we de komende weken meer te weten over de smartphone.

via [droidapp]