Gerucht: “Xiaomi Werkt Aan Compacte Xiaomi 16 Pro Mini”

Xiaomi werkt mogelijk aan een nieuwe high-end smartphone met een compacte behuizing. Volgens de geruchten wil de Chinese fabrikant dit najaar de Xiaomi 16 Pro Mini introduceren.

De aankomende Xiaomi 16-serie bestaat mogelijk uit vier smartphones. Zo krijgen we binnenkort de Xiaomi 16 en Xiaomi 16 Pro te zien en verwachten we later de Xiaomi 16 Ultra. Volgens de laatste geruchten zal de fabrikant in de herfst echter ook de Xiaomi 16 Pro Mini introduceren.

Specificaties over de Xiaomi 16 Pro Mini ontbreken nog, maar het ligt voor de hand dat de smartphone een kleiner scherm krijgt. De huidige Xiaomi 15 heeft een 6,36-inch scherm. Het is onduidelijk of het scherm van de Xiaomi 16 Pro Mini net zo groot of nog kleiner is. We verwachten verder dat het scherm feller is, de smartphone nog sneller kan opladen en dat de smartphone een camera-upgrade krijgt. Ook beschikt de Xiaomi 16-serie over een krachtigere Snapdragon 8 Elite 2-chip.

Xiaomi zal de Xiaomi 16-serie dit najaar introduceren in thuisland China. In Europa moeten we waarschijnlijk nog tot begin volgend jaar wachten voordat de smartphones bij ons verkrijgbaar zijn.

