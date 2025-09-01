Gerucht: “Samsung Galaxy S26-smartphones Krijgen Nog Dunnere Behuizing”

Samsung is van plan om de behuizing van de aankomende Galaxy S26-serie opnieuw een upgrade te geven, aldus de geruchten. Alle smartphones in de serie krijgen een dunnere behuizing, waardoor de Galaxy S26 Pro dunner is dan 7 milimeter.

Het afgelopen jaar zien we weer een trend van steeds dunnere smartphones. Zo heeft Samsung dit jaar de zeer dunne Galaxy S25 Edge geïntroduceerd en is ook de vouwbare Galaxy Z Fold 7 opvallend dun. Volgens de bron SammyGuru wil Samsung de smartphones in de Galaxy S26-serie nog dunner maken dan hun voorgangers. De serie bestaat vermoedelijk uit de Galaxy S26 Pro, de Galaxy S26 Ultra en de Galaxy S26 Edge. De Plus-uitvoering verdwijnt.

De goedkoopste variant in de Galaxy S26-serie krijgt volgens SammyGuru een behuizing met een dikte van 6,7 millimeter. Dit is 0,5mm dunner dan de huidige Galaxy S25. De Galaxy S26 Edge zou 5,5mm dik zijn. Dit is 0,3mm dunner dan de Galaxy S25 Edge. De Galaxy S26 Ultra is opnieuw de dikste smartphone in de serie, maar is met een dikte van 7,8 millimeter wel 0,4mm dunner dan zijn voorganger. Het zou niet mogelijk zijn om het Ultra-model nog dunner te maken, omdat de smartphone beschikt over een ingebouwde S Pen.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden. Volgens de geruchten maken de Galaxy S26 Pro en S25 Edge gebruik van een Exynos 2600-processor, terwijl de Galaxy S26 Ultra is uitgerust met een krachtigere Snapdragon 8 Elite 2-processor.

via [androidplanet]