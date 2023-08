“Google Pixel 8 Krijgt Magic Eraser-functie Voor Audio”

Op het internet zijn beelden van een promotievideo van de Google Pixel 8 uitgelekt, waaruit blijkt dat de smartphone een functie krijgt waarmee je achtergrondgeluiden in video’s kan verminderen. De slimme functie krijgt de naam Audio Magic Eraser.

Op de gelekte beelden zien we een blauwe uitvoering van de Google Pixel 8, maar ook een interessante nieuwe functie. Het gaat om de Audio Magic Eraser-feature, die audio zoals ‘ruis’, ‘mensen’ en ‘muziek’ op de achtergrond van video’s kan wegfilteren. Met een slider kun je aangeven hoe sterk de achtergrondgeluiden gereduceerd moeten worden.

Google zal de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro later dit jaar op de markt brengen. Volgens eerdere geruchten beschikken de smartphones over een Tensor G3-processor, een ultrasone vingerafdrukscanner en een 50MP hoofdlens. De reguliere Pixel 8 verschijnt waarschijnlijk op de markt met 128GB of 256GB opslagruimte, terwijl de Pixel 8 Pro ook met 512GB verkrijgbaar zal zijn.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

via [tweakers]