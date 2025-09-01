Google Pixel 10 Pro Onder Handen Genomen In Duurzaamheidstest

Het is weer tijd voor een nieuwe duurzaamheidstest van JerryRigEverything. Dit keer neemt YouTuber Zack Nelson de Google Pixel 10 Pro onder handen. In de onderstaande video zien we hoe de smartphone de gevreesde test doorstaat.

In de videos op het Youtube-kanaal JerryRigEverything worden smartphones flink getest middels een krastest, een vuurtest en een gevreesde buigtest, zodat wij als consument weten hoe robuust een smartphone daadwerkelijk is. Als de smartphone de test zonder problemen doorstaat is de kans erg klein dat je de smartphone bij regulier gebruik breekt. Dit keer keer kijken we naar de Pixel 10 Pro, de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Google.

Tijdens de test valt op dat de knoppen aan de zijkant redelijk eenvoudig loskomen, maar dat de rest van de smartphone erg degelijk is. Zo blijft de vingerafdrukscanner na flinke mishandeling nog gewoon functioneren en lijkt de Pixel 10 Pro te beschikken over een robuustere behuizing dan zijn voorgangers. Tijdens de buigtest geeft de behuizing namelijk bijna niks mee. Kortom, een dikke voldoende voor de Google Pixel 10 Pro.

