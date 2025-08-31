Samsung Galaxy S22- en S21-serie Ontvangen Augustus-update

Samsung heeft de beveiligingsupdate van augustus de afgelopen weken al naar een hoop smartphones uitgerold en nu staat de update ook klaar voor de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy S21-serie. Na de update is de beveiliging weer helemaal up-to-date.

Gebruikers van de Galaxy S22 en Galaxy S21 melden dat ze de beveiligingspatch van augustus 2025 hebben ontvangen. Deze patch bestaat weer uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android OS en Samsung’s One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. De update is ongeveer 300MB groot en staat klaar voor de onderstaande smartphones:

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy S21+

– Samsung Galaxy S21 Ultra

De Galaxy S21 FE heeft de augustus-update eerder al ontvangen. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]