Gebruikers Van Google Pixel 10 Ervaren Problemen Met Draadloos Laden

De eerste consumenten hebben de Google Pixel 10 inmiddels ontvangen, maar de release verloopt niet geheel zonder problemen. Sommige gebruikers melden namelijk dat de smartphone niet de draadloze laadsnelheden haalt die zijn beloofd. In sommige gevallen werkt draadloos laden zelfs helemaal niet.

De Google Pixel 10 is sinds vorige week verkrijgbaar en laden met de kabel werkt zonder problemen. Draadloos laden is echter een ander verhaal. De Pixel 10 maakt gebruik van de nieuwe Qi2-laadtechnologie met een ronde magnetische ring waarop je accessoires kunt plaatsen. Uit berichten op Reddit blijkt echter dat sommige gebruikers problemen ervaren met de nieuwe laadtechnologie. Zo schrijft een gebruiker het volgende:

“Ik heb 2 verschillende Pixel 10 Pro XL’s en 2 verschillende Pixel Stand 2’s geprobeerd, maar ze doen allemaal hetzelfde. De telefoon lijkt 2-3 seconden op te laden, waarna het oranje lampje op de oplader begint te knipperen en de telefoon stopt met opladen. Dit gaat eindeloos door. Ik vermoed dat het aan de ingebouwde magneten ligt. Ik had soortgelijke problemen met een P9PXL met een magnetische hoes.”

Er zijn meerdere mensen die exact dezelfde problemen melden. Ook zijn er gevallen waarbij de smartphone alleen met 5 Watt draadloos kan laden. Dit is echter minder snel dan wat mogelijk zou moeten zijn. Het is onduidelijk of het inderdaad aan de Google Pixel 10 ligt of dat de gebruikte draadloze laders niet overweg kunnen met de Qi2-technologie. Google heeft nog niet gereageerd.

via [AW]

foto [Google]