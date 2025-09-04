Samsung Galaxy Tab S11-serie Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn nieuwste vlaggenschip-tablets geïntroduceerd. De Galaxy Tab S11-serie bestaat uit de 11-inch Tab S11 en de 14,6-inch Tab S11 Ultra. De nieuwe tablets beschikken over krachtige hardware en een zeer dunne behuizing.

Samsung heeft de Galaxy Tab S11 en de Galaxy Tab S11 Ultra uitgerust met een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chipset, die ongeveer 25 procent sneller is dan de chipset in de Galaxy Tab S10-serie. Het valt op dat Samsung dit keer “nog” geen Plus-model heeft geïntroduceerd. Consumenten kunnen daarom alleen kiezen tussen de 11-inch Tab S11 en de 14,6-inch Tab S11 Ultra. Beide schermen hebben een piekhelderheid van 1600 nits en de Tab S11 Ultra heeft een antireflectie-laag om spiegelingen te verminderen.

Daarnaast is de Galaxy Tab S11 Ultra slechts 5,1mm dik en is de tablet 26 gram lichter dan zijn voorganger. De reguliere Tab S11 is 5,5mm dik en 29 gram lichter. Samsung heeft ook de S Pen een makeover gegeven. Het nieuwe design van de S Pen zorgt voor een betere grip en moet betere controle geven tijdens het tekenen. Net als hij de Galaxy S25 Ultra beschikt de S Pen niet meer over bluetooth.

De tablets beschikken natuurlijk weer over verscheidene AI-functies en een verbeterde desktopomgeving DeX. Ook zijn er verschillende losse toetsenborden te koop, zodat je de tablet als laptop kunt gebruiken.

De Samsung Galaxy Tab S11 met 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 899 euro. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart. De tablet is ook verkrijgbaar met 256GB en 512GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra krijgt een vanafprijs mee van 1339 euro voor 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Ultra-versie is ook met 512GB en 1TB opslagruimte verkrijgbaar.