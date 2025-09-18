“Specificaties Van Motorola Moto G36 Gelekt”

Moto g35

De vermoedelijke specificaties van de Motorola Moto G36 zijn opgedoken op het internet. De smartphone krijgt onder andere een grote accu en een camera-upgrade.

Bij de Chinese keuringsinstantie TENAA is de Motorola XT2533-4 opgedoken, wat volgens de geruchten wel eens de Moto G36 kan zijn. Een van de grootste upgrades ten opzichte van de Moto G35 uit 2024, is de 6790 mAh accu dat waarschijnlijk gepresenteerd zal worden als een 7000 mAh accu. Een dergelijke accu zagen we onlangs in de Motorola G06 Power. Deze smartphone heeft ondersteuning voor 33W snelladen.

Moto G36 TENAA

De Moto G36 krijgt waarschijnlijk een 6,72-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De smartphone heeft een 2.4GHz processor en een grote variatie aan werkgeheugen en opslagruimte. Namelijk 4GB tot 16GB werkgeheugen en 64GB tot 512GB opslagruimte. Motorola geeft de Moto G36 een iets dunnere 7.8 mm behuizing, een 50MP hoofdcamera en een 8MP groothoeklens. De selfie-camera krijgt een flinke upgrade van een 16MP lens op de G35 naar een 32MP lens op de G36.

Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet. Waarschijnlijk verschijnt de Motorola Moto G36 eerst in China op de markt, waarna de smartphone pas later naar Europa komt.

