Sony Xperia 1 VII Ontvangt Android 16-update

De nieuwste vlaggenschip-smartphone van Sony ontvangt een grote update. Het gaat om een Android 16-update voor de Sony Xperia 1 VII die verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich meebrengt.

De Sony Xperia 1 VII is de eerste smartphone van Sony die een update naar Android 16 ontvangt. Android 16 brengt verschillende verbeteringen op het gebied van multimedia, scherm en camera met zich mee. Uit meldingen van gebruikers blijkt dat de update ook al in Europa te downloaden is. De beveiligingspatch blijft staan op die van augustus 2025.

De Android 16-update voor de Sony Xperia 1 VII is 1.1GB groot en het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xperia 1 VII. De Japanse fabrikant bracht de Sony Xperia 1 VII eerder dit jaar op de markt met Android 15 en Sony belooft vier Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

via [droidapp]