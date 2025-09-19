Specificaties Van Xiaomi 15T Vlak Voor Introductie Uitgelekt

Xiaomi zal de Xiaomi 15T-serie op 24 september officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn de vermoedelijke specificaties van de Xiaomi 15T nu echter al opgedoken. Wat mogen we van de smartphone verwachten?

De T-modellen vallen zowel qua prijs als specs iets onder de reguliere vlaggenschip-smartphones van Xiaomi. Dit resulteert doorgaans echter in een goede prijs/kwaliteitverhouding. Zo beschikt de Xiaomi 15T volgens een gelekte foto over een 6,83-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige MediaTek Dimensity 8400-Ultra processor en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

Details over de camera’s ontbreken nog, maar wel weten we dat Xiaomi kiest voor Leica Summilux-lenzen. Xiaomi zal naast de reguliere Xiaomi 15T ook de Xiaomi 15T Pro introduceren. Dit model beschikt onder andere over een krachtigere Dimensity 9400+ processor. Na de officiële introductie van de Xiaomi 15T-serie, dat op 24 september zal plaatsvinden, delen wij alle details over de specificaties, prijzen en beschikbaarheid met jullie.

via [droidapp]