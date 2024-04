Goedkope Motorola Moto E14 Gespot In Database

Motorola heeft onlangs drie smartphones voor in de Moto Edge 50-serie aangekondigd, maar de fabrikant komt binnenkort ook met een echte budget-smartphone. In het geruchtencircuit is nu namelijk de Moto E14 opgedoken.

Zijn de smartphones in de Motorola Edge 50-serie te duur voor jou, dan is de Moto E-serie misschien interessanter voor jou. De website MySmartPrice heeft namelijk de opvolger van de Moto E13 gespot in een database. Veel details over de Moto E14 hebben we nog niet, maar volgens de bron beschikt de smartphone onder andere over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen.

Motorola Moto E13

Meer over de Moto E14 weten we nog niet, maar wel is duidelijk dat het om een echte budget-smartphone gaat. De Moto E13, die begin vorig jaar in Nederland op de markt verscheen, beschikt namelijk over een 6,5-inch LCD-scherm, een Unisoc-processor, 2GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een enkele 13MP rear-camera. De smartphone draait op Android 13 (Go). Dit is een aangepaste versie van Android die speciaal is ontworpen voor smartphones met minder krachtige specificaties.

