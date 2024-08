Motorola Introduceert Budget-smartphones Moto G55 5G en G35 5G

Motorola heeft deze week in de Benelux niet alleen de Edge 50 en Edge 50 Neo aangekondigd, maar ook de budget-smartphones Moto G55 5G en Moto G35 5G. Volgens Motorola gaat het om “entertainment powerhouses” die beide beschikken over stereo speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos.

De Moto G55 5G beschikt over een 6,49-inch FHD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7025-processor, 4GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie en een 8MP groothoeklens.

De Moto G35 5G beschikt over een 6,72-inch FHD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1000 nits, een Unisoc T760-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. De Moto G35 5G heeft dezelfde camera-setup als de Moto G55 5G, maar de 50MP hoofdlens heeft geen OIS.

Beide smartphones verschijnen in de tweede helft van september op de markt. De Moto G55 5G kost €249,99 en is verkrijgbaar in de kleuren Forest Grey, Smoky Green en Twilight Purple. De Moto G35 5G kost €179,99 en is verkrijgbaar in de kleuren Leaf Green, Guava Red, Midnight Black en Sage Green.