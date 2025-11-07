Xiaomi 15T-serie Ontvangt Android 16-update

Xiaomi is begonnen met de uitrol van Android 16 voor de smartphones in de Xiaomi 15T-serie. De update komt samen met de HyperOS 3-schil en brengt een hoop verbeteringen naar de Xiaomi 15T en 15T Pro.

Er staat een grote update klaar voor de Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro. De update werkt de software bij naar Android 16 met de HyperOS 3-schil. Deze schil brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, zoals een vernieuwde interface, verbeterde AI-functies en de optie om twee HyperOS 3 apparaten tegelijkertijd te ontgrendelen met één apparaat. Ook kun je het vergrendelschermen personaliseren met cinematic wallpapers en heeft Xiaomi het Xiaomi HyperIsland toegevoegd.

Android 16 met HyperOS 3 rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro.

via [droidapp]