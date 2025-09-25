Xiaomi 15T en 15T Pro Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro zijn iets voordeligere uitvoeringen van de reguliere Xiaomi 15-serie. De Xiaomi 15T maakt gebruik van een MediaTek -processor en krijgt een vanafprijs mee van 649,99 euro.

De Xiaomi 15T beschikt over een groot 6,83-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2772×1280 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3200cd/m². Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8400-Ultra processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 12MP ultragroothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP68).

De Xiaomi 15T Pro lijkt veel op de reguliere Xiaomi 15T. De smartphone heeft namelijk hetzelfde formaat scherm. Wel heeft dit scherm een hogere 144Hz verversingssnelheid, is de MediaTek Dimensity 9400+-processor iets krachtiger, kun je kiezen tussen 256GB, 512GB en 1TB opslagruimte en heeft de 5500 mAh accu ondersteuning voor 90W snelladen en 50W draadloos laden. De 15T Pro beschikt net als de reguliere 15T over een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 12MP ultragroothoeklens, maar gebruikt hiervoor iets andere lenzen. Zo kun je met de Leica 5x Pro-telelens 5 keer optisch inzoomen, 10 keer digitale inzoomen en 20 keer inzoomen met “Ultra Zoom”.

Xiaomi voorziet de Xiaomi 15T vier jaar lang van OS-updates en zes jaar lang van beveiligingsupdates. De Xiaomi 15T Pro krijgt een jaar langer OS-updates. De Xiaomi 15T Pro is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Grijs en Mocha Gold voor een vanafprijs van €799,99. De reguliere Xiaomi 15T is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Grijs en Rose Gold voor een vanafprijs van €649,99. Mensen die de smartphone voor 31 oktober kopen via de officiële webwinkel van Xiaomi ontvangen gratis een Xiaomi Pad 7 cadeau.